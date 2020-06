Höchstes Plus von Coronafällen in China seit April

Am Donnerstag war in Peking erstmals seit zwei Monaten wieder ein Corona-Infektionsfall festgestellt worden. Bei dem Infizierten handelte es sich um einen Besucher des Xinfadi-Fleischmarkts, der in letzter Zeit nicht gereist war. Bei Massentests von Marktmitarbeitern wurden schließlich Dutzende weitere Neuinfektionen festgestellt. Sie zeigten jedoch bisher keine Symptome und stünden unter medizinischer Beobachtung. Fälle, die ohne Krankheitssymptome verlaufen, werden in China nicht in der offiziellen Corona-Statistik geführt. Die Behörden kündigten an, alle Menschen testen zu wollen, die seit dem 30. Mai „engen Kontakt“ mit dem Xinfadi-Markt hatten.