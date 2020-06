Ein Dach eint Tausende Helfer und Helden

Mit Einsatz und Expertise durch die Coronakrise

Unter anderem konnte so die schwierige Versorgung mit Schutzausrüstung einheitlich übernommen werden. Neben professionellen Strukturen waren es, wie man in der Chefetage der Agentur betont, aber vor allem die knapp 30.000 Mitarbeiter, die den noch jungen Laden stets am Laufen hielten. „Die Krise hat interne Vorgänge beschleunigt“, räumt man dazu bei der Agentur ein. So wurde auch das rein formelle Zusammenwachsen schnell durch ein emotionales Zusammenstehen ersetzt. Von einem Gänsehautmoment ist da etwa die Rede, wenn man sich zurückerinnert, wie schnell in Melk eine eigene Covid-Station eingerichtet wurde.