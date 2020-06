Bei Arbeitsunfall mit Kreiselheuer schwer verletzt

In einer Scheune in Gerlos war am Freitag gegen 13.45 Uhr ein Einheimischer (62) damit beschäftigt, einen Kreiselheuer an der Hydraulikvorrichtung einer Arbeitsmaschine anzubringen. Als das Gerät dann aber gestartet wurde und sich in Bewegung setzte, geriet der Mann mit dem Fuß unter die Zwillingsräder der Maschine.