St. Michael bekommt im Herbst ein Kaufhaus-Museum

Ein halbes Kilo Mehr, Obst, Maggi, Schuhcreme und Zwirn – das gab es alles aus einer Hand beim regionalen Krämer. Das meiste davon selbstverständlich unverpackt. In St. Michael im Lungau will Gerhard Scharfetter ein Stück Geschichte bewahren und richtet in seinem ehemaligen Geschäft ein Kaufhaus-Museum ein.