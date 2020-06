Kriminelle daheim, Polizei hatte neue Aufgaben

4662 Anzeigen wurden in Zusammenhang mit Covid-19 erstattet und 1062 Organmandate ausgestellt. Damit liegt Tirol nach Wien an zweiter Stelle, was aber an den strengeren Verordnungen hierzulande liege. Nachdem diese am 7. April an die österreichweiten Regeln angepasst wurden, habe sich die Anzahl der Anzeigen an den Bundesschnitt angepasst.