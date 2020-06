Pensionist darf Ehefrau kaum 15 Minuten sehen

Individuelle Lösung in Sicht

Immerhin scheint jetzt aber eine adäquate Lösung für das Ehepaar in Sicht. Denn nach einer „Krone“-Anfrage bei der blau-gelben Landesgesundheitsagentur will man sich des Dilemmas des Mannes annehmen und richtet ihm aus: „Bitte wenden Sie sich beim nächsten Besuch im Spital direkt an die Klinik.“ Dort sei man über den Sachverhalt informiert. Landesvize Stephan Pernkopf stellt klar: „Dem Ehepaar wird geholfen, an einer individuellen Lösung gearbeitet!“