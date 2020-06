Wachau-Metropole sichert sich „Zukunfts-Triple“

Die Titelverteidigung ist geglückt! Wie schon in den beiden Jahren zuvor war Krems auch beim heurigen Zukunftsranking aller österreichischen Städte nicht zu schlagen. Zu gut waren die Werte der Stadt in den beiden Kategorien Niveau und Dynamik. „Aber auch der hohe Anteil an jungen Erwachsenen sowie die massive Senkung der Kommunalschulden der Stadt trugen maßgeblich zum Sieg bei“, heißt es zu der Studie, über deren Ergebnis sich naturgemäß auch Stadtchef Reinhard Resch erfreut zeigt. „Der Sieg ist sensationell und das Ergebnis professioneller Arbeit in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Bildung“.