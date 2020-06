Neuer Hit: Verreisen gegen Bezahlung vom Sofa aus

Das Verreisen in diesem Sommer wird nicht so unkompliziert wie in den vergangenen Jahren werden. Zwar öffnen sich die Grenzen zu den Nachbarstaaten, Länder über die EU-Grenzen hinaus zu besuchen, bleibt aber schwierig. Ein japanisches Unternehmen, das Zugreisen anbietet, bringt das Land daher nun zu den Touristen aufs Sofa - und bezahlt sie für jede angebotene Sightseeing-Tour vom Wohnzimmer aus auch noch stattlich.