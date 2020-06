„Mehr Frauen, die sich trauen“

Armin Mahr: Die Wirtschaft hat recht, aber die Lage ist heute differenzierter denn je. Das Bild von der zu komplizierten Technik verändert sich ständig, gerade in einer Zeit, in der wir alle unsere Handys rund um die Uhr mit Informationen füttern. Hinzu kommt, dass sich junge Leute generell immer seltener auf eine Schiene bugsieren, der sie dann ein Berufsleben lang treu bleiben. Das führt natürlich auch dazu, dass es junge Leute aber auch nach dem Gymnasium oder der HAK später dann noch an die Technik-Hochschule zieht.