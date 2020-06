Beach-Elite baggert in Graz um das Finale

Nun also doch! Entgegen erster Pläne kommt die österreichische Beachvolleyball-Elite auch in die Murstadt. Am 4. und 5. Juli kämpfen die Beach-Asse im Halbfinale des mit 10.000€ dotierten Champions Cup um das Finale eine Woche später in Wien. „Mit Aussicht auf eine gewisse Anzahl an Zuschauern vor Ort ist das dann so entschieden worden“, erklärt Philipp Seel, Generalsekretär des Österreichischen Verbandes. Zusammen mit dem Murbeach wird der Tour-Stop in Graz organisiert. „Wir klären gerade ab, wie es dann gehen kann...“