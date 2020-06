Hartberg: Große Schritte im kleinen Fußballdorf

Fortschritt ist aber auch das Ziel von Hartberg-Präsidentin Brigitte Annerl: Zusammen mit der Med Uni Graz und Professoren der Med Uni Wien wird eine Studie am Beispiel des TSV Hartberg puncto Covid-19 durchgeführt. Dabei verhalten sich Teilnehmer der gelben und orangen Gruppe wie Zuschauer, werden aber wie die rote Gruppe (Spieler) getestet. So soll ein Risiko im Zuschauerbetrieb abschätzbar werden und Sicherheitsdaten für Zuschauer gewonnen werden! „Wichtig ist, dass wir schnell Ergebnisse haben, weil sich die Zeiten puncto Covid-19 schnell ändern“, so Annerl, die in Pasching vor Freude am liebsten alle abgebusselt hätte. Vorerst nicht erlaubt...