Baumgartner: „Haben mir aus der Seele gesprochen“

Lange schien die 2. Liga für diese Saison „tot“. „Am Anfang der Coronakrise hat es schlecht ausgeschaut. Aber man hat den Stopp gerade noch abgewehrt“, schnaufen Baumgartner und Ried nach drei Monaten Zwangspause durch. Immerhin führen die Oberösterreicher die Tabelle acht Punkte vor Klagenfurt an. Lässt man sich so einen Vorsprung noch nehmen? „Es sind elf Spiele zu spielen, 33 Punkte zu vergeben. Wir wollen nur von Spiel zu Spiel schauen“, will „Baumi“ von einer „gmahden Wiesn“ nichts wissen.