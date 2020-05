Physiotherapie mit Schutzmaske - funktioniert!

Mit welchen Sicherheitsvorkehrungen wir rechnen können und wie so ein Besuch in der Praxis abläuft, beschreibt Kati Straka vom Physiostraka-Team, Wien: „Masken werden sowohl von Therapeuten als auch von Patienten ab dem Betreten der Praxis getragen. Zusätzliche Zeitpuffer zur Desinfizierung der Räumlichkeiten sind eingeplant. Wir bitten die Patienten, nach dem Eintreten in die Praxis Hände zu waschen. Im Zuge des Erstgespräches können eventuell noch offene Fragen telefonisch bei der Terminvergabe geklärt werden.“ Also bitte nicht ohne Voranmeldung erscheinen.