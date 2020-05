Home-Office steigerte Produktivität bei Microsoft

Geht durch Home-Office „soziales Kapital“ verloren?

Nadella warnt, Home-Office dogmatisch als erstrebenswertes Arbeitsszenario der Zukunft anzusehen. Sowohl die Arbeit im Büro als auch jene zu Hause berge Vor- und Nachteile. In der jetzigen Zeit sei zu befürchten, dass viel „soziales Kapital“ in den Unternehmen durch den fehlenden direkten Kontakt der Mitarbeiter verloren gehe, warnt Nadella. Bei Microsoft wird noch bis mindestens Oktober von zu Hause aus gearbeitet, beim Rivalen Google hat man die Rückkehr in die Büros für Ende Dezember vorgesehen.