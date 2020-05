Name fix: „Team Strache“ tritt bei Wien-Wahl an

Unterstützungserklärungen müssen noch für Antritt gesammelt werden

Bereits seit Februar steht fest, dass der Ex-Vizekanzler für die Liste in die Politik zurückkehren werde. Dass die Bewegung seinen Namen im Titel tragen werde, hatte Strache zuletzt betont. Nun muss er noch Unterstützungserklärungen sammeln, um überhaupt antreten zu können. In der Bundeshauptstadt habe er bereits 1000 Mitglieder und Unterstüzer. „Die Wiener wissen, was sie an mir haben und dass man sich auf mich verlassen kann", so Strache.