Kurz im Kleinwalsertal: NEOS kündigen Anzeige an

Bitte um Abstand sorgte für einige Lacher

Nachdem er sich seinen Weg durch die Menge zum Eingang gebahnt hatte, richtete er seine Bitte auch an die Bürger, die ihn begeistert willkommen geheißen hatten. In einer improvisierten kurzen Ansprache sagte er: „Ich bitte euch alle, a bissl an Abstand zu halten, so gut als möglich“ - was mit einigen lauten Lachern quittiert wurde, wie auf einem Video der „Vorarlberger Nachrichten“ zu sehen ist. Kurz, Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), der Kleinwalsertaler Bürgermeister Andi Haid und andere Vorarlberger Politiker bemühten sich am zur Rede-Tribüne umfunktionierten Gebäudeeingang so gut es ging um Abstand.