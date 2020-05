Minister besuchten Einsatzkräfte in Nickelsdorf

SPÖ über „Inkognito-Besuch“ verwundert

Verwundert über den Pressetermin zeigte sich die SPÖ Burgenland, die von einem „Inkognito-Besuch“ der Ressortchefs sprach. „Es ist äußerst merkwürdig, wenn zwei Minister in ein Bundesland kommen, ohne den zuständigen Landeshauptmann in irgendeiner Form zu kontaktieren“, stellte SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst in einer Aussendung fest. Aus dem Ministerium verlautete jedoch, Landeschef Hans Peter Doskozil (SPÖ) sei über den „voraussichtlichen Besuch“ in Kenntnis gesetzt worden. Dies bestätigte auch die Landespolizeidirektion Burgenland. Die Benachrichtigung sei am Montag erfolgt.