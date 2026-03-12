„Runter vom Gas bei der Steuer für Treibstoff!“

„Rund die Hälfte des Spritpreises besteht aus Steuern und Abgaben. Bei steigenden Preisen an der Zapfsäule nimmt der Staat automatisch mehr ein“, bekrittelt Doskozil. Höhere Energiekosten hätten schon in früheren Krisen die Haushalte stark belastet. „Aufgrund dieser Erfahrungen wissen wir nur zu gut, dass rasches Handeln entscheidend ist. Die Menschen erwarten sich zu Recht ein Eingreifen der Politik“, betont Doskozil. Der Landeshauptmann hatte bereits 2022 einen befristeten Spritpreisdeckel von 1,50 € verlangt. Jetzt erneuert er die Forderung nach kurzzeitiger Senkung der Steuern.