hello again schlägt dank Investoren laute Töne an

Von Fußball-Klub LASK bis zu Maxi-Cosi, von Sport2000 bis zum Leberkas-Pepi - 250 Unternehmen nutzen bereits die Kundenbindungs-Lösung von hello again in Form einer App. Und jetzt setzt das von Franz Tretter (36) geführte Unternehmen zu neuen Höhenflügen an. Grund: eine hohe sechsstellige Finanzspritze!