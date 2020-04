So läuft der Aufsperrplan für unsere Gastronomie

Ende April will die Bundesregierung anhand der Infektionszahlen über das Hochfahren der ebenso schwer gebeutelten Gastronomie entscheiden. Planspiele in den Ministerien werden freilich schon gewälzt. Eines scheint klar: Da die Branche völlig unterschiedlich strukturiert ist, wird es nicht die eine große Antwort bzw. Gesamtlösung bei der Wiedereröffnung geben. Denn ein Dorfwirtshaus hat in der Küche und im Gastraum andere Voraussetzungen als ein Haubenrestaurant, Cafés wiederum andere Erfordernisse als etwa das Schweizerhaus im Wiener Prater mit dem größten Gastgarten Österreichs.