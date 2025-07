Rekord! Smith wird teuerste Fußballerin der Welt

Ziel ist es, ihren ersten Champions League Titel zu feiern und damit ihrem neuen Verein helfen, den Pokal zu verteidigen. „Ich will meinen Teil zum Sieg der Mannschaft beitragen. Ich will an der Champions League teilnehmen und sie gewinnen“, betonte die 20-Jährige bei ihrer Vorstellung. Auch in der Premier League soll die Dominanz von Stadtrivale Chelsea, die zum sechsten Mal in Folge die Meisterschaft holten, nun beendet werden.