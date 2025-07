Air-India-Crash: Tragische Wende bei Ermittlungen

Luftfahrtexperte glaubt an Suizid

Der deutsche Luftfahrtexperte Heinrich Großbongardt wird noch deutlicher. Er vermutet eine vorsätzliche Tat. „Alles deutet darauf hin, dass es ein Suizid war“, sagte er dem „Spiegel“. Er sei überzeugt, „dass einer der beiden Piloten dieser Maschine bewusst die Treibstoffzufuhr unterbrochen hat – und das genau in dem Moment, in dem das Flugzeug am verwundbarsten war, unmittelbar nach dem Abheben“. Dabei brauche „das Flugzeug den vollen Schub, um an Höhe und Geschwindigkeit zu gewinnen“, so Großbongardt, der früher selbst Mitarbeiter bei Boeing war. „Das Abschalten der Treibstoffzufuhr hat das Gegenteil bewirkt: Die Maschine ist abgestürzt.“