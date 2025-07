Kommt doch noch Aus für Trinkgeldabgabe?

Was nützt es den Saisoniers?

Schneider spricht in dem Zusammenhang von einem „Sturm im Wasserglas“. Und wirft einen bisher noch unbeachteten Nebenaspekt auf: die hohe Zahl an ausländischen Saisonarbeitern im Tourismus: „Die zusätzlichen möglichen Pensionszahlungen treffen ja gar nicht alle – eben dann, wenn der ausländische Kellner wieder nach Italien geht.“ Bisher hatten Gewerkschaft, Sozial- und Finanzminister damit argumentiert, dass die Pauschale auf das Pensionskonto der Arbeitnehmer einzahle.