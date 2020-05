Häusliche Gewalt in Russland dramatisch gestiegen

Trotz eines strikten „Lockdowns“ mit zum Teil drastischen Strafen bei Nichtbefolgung der Vorgaben breitet sich das Coronavirus in Russland weiter rasant aus. Aus diesem Grund sind Lockerungen wie in zahlreichen anderen europäischen Staaten noch nicht in Sicht. Dabei herrscht in vielen Familien bereits jetzt schon eine explosive Stimmung. Denn die häusliche Gewalt ist laut Angaben von Nichtregierungsorganisationen in den vergangenen Wochen dramatisch gestiegen.