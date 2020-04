„Gears Tactics“: Blutiger „XCOM“-Rivale im Test

Heftige Bosskämpfe, trotzdem gut zugänglich

Bei den Missionen hätten wir uns etwas mehr Abwechslung gewünscht, vor allem die Nebenaufträge setzen oft auf sehr ähnliche Konzepte. Dafür sind die Bosskämpfe ein ziemliches Feuerwerk, das in höheren Schwierigkeitsgraden auch erfahrene Taktik-Füchse an die Grenzen bringen könnte. Dank vier Schwierigkeitsstufen sollten aber auch Einsteiger mit „Gears Tactics“ zurechtkommen, zumal die Entwickler Checkpoints in den Missionen verteilt haben, man also bei einem Fehlschlag nicht per se von vorn beginnen muss. Ebenfalls hilfreich: Es gibt keinen Permadeath - zumindest nicht für die für die Story wichtigen Hauptcharaktere. Stirbt einer von ihnen in einer Mission, muss man diese lediglich neu starten.