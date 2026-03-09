Miami-Boss plaudert irres Gehalt von Messi aus

„Ich bezahle Messi – und jeder Cent ist es wert, aber es sind 70 bis 80 Millionen Dollar pro Jahr. Für alles zusammen“, verrät Klub-Besitzer Jorge Mas im Interview mit „Bloomberg“. Dazu kommt: Der Argentinier soll sich bei seinem Wechsel von Paris Saint-Germain einen prozentualen Anteil am Unternehmenswert gesichert haben.
Wie hoch Messis Anteil an Inter Miami ist, wurde nie offiziell, aber der Wert seiner Beteiligung wird auf mindestens 60 Millionen Dollar pro Jahr geschätzt – also rund 52 Millionen Euro.
Gut für den Weltmeister: Miami wird – auch dank ihm – jedes Jahr wertvoller. Lag der Wert des MLS-Klubs 2023 noch bei 585 Millionen Dollar, so wird er mittlerweile auf 1,35 Milliarden Dollar geschätzt.
Geringes Grundgehalt
„Der Grund, warum ich Sponsoren brauche und warum diese Weltklasse sein müssen, ist, dass Spieler teuer sind“, so Mas angesichts des Mega-Gehalts von Messi dessen Grundgehalt bei lediglich 10,3 Millionen Euro liegen soll. Aber da kommen dann eben noch Boni und Extra-Verträge MLS-Partner Apple und dem Sportartikel-Anbieter Fanatics dazu.
