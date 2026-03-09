Vorteilswelt
Viel höher als gedacht

Miami-Boss plaudert irres Gehalt von Messi aus

Fußball International
09.03.2026 18:07
Lionel Messi
Lionel Messi(Bild: AFP/MARCOS PIN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

„Ich bezahle Messi – und jeder Cent ist es wert, aber es sind 70 bis 80 Millionen Dollar pro Jahr. Für alles zusammen“, verrät Klub-Besitzer Jorge Mas im Interview mit „Bloomberg“. Dazu kommt: Der Argentinier soll sich bei seinem Wechsel von Paris Saint-Germain einen prozentualen Anteil am Unternehmenswert gesichert haben.

0 Kommentare

Wie hoch Messis Anteil an Inter Miami ist, wurde nie offiziell, aber der Wert seiner Beteiligung wird auf mindestens 60 Millionen Dollar pro Jahr geschätzt – also rund 52 Millionen Euro.

Lionel Messi, Jorge Mas und Donald Trump
Lionel Messi, Jorge Mas und Donald Trump(Bild: AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Gut für den Weltmeister: Miami wird – auch dank ihm – jedes Jahr wertvoller. Lag der Wert des MLS-Klubs 2023 noch bei 585 Millionen Dollar, so wird er mittlerweile auf 1,35 Milliarden Dollar geschätzt.

Lesen Sie auch:
Lionel Messi erzielte das 899. Tor seiner Karriere. 
Kurz vor Meilenstein
Messi gelang für Inter Miami 899. Karrieretor
08.03.2026

Geringes Grundgehalt
„Der Grund, warum ich Sponsoren brauche und warum diese Weltklasse sein müssen, ist, dass Spieler teuer sind“, so Mas angesichts des Mega-Gehalts von Messi dessen Grundgehalt bei lediglich 10,3 Millionen Euro liegen soll. Aber da kommen dann eben noch Boni und Extra-Verträge MLS-Partner Apple und dem Sportartikel-Anbieter Fanatics dazu.

Fußball International
09.03.2026 18:07
