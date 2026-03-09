Miami-Boss plaudert irres Gehalt von Messi aus

Geringes Grundgehalt

„Der Grund, warum ich Sponsoren brauche und warum diese Weltklasse sein müssen, ist, dass Spieler teuer sind“, so Mas angesichts des Mega-Gehalts von Messi dessen Grundgehalt bei lediglich 10,3 Millionen Euro liegen soll. Aber da kommen dann eben noch Boni und Extra-Verträge MLS-Partner Apple und dem Sportartikel-Anbieter Fanatics dazu.