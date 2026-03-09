„Ampelanlage defekt“: Passagierzug rammt Lkw

Schock für Zugpassagiere und Passanten am späten Nachmittag an der Grenze zwischen Wien und Klosterneuburg: Gegen 17.15 Uhr kam es am Bahnübergang zu einem schweren Unfall. Ein Lkw prallte mit einer S-Bahn zusammen. Der Lenker musste mit schweren Verletzungen in einen Schockraum gebracht werden.
Die Bahnstrecke musste komplett gesperrt werden, zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort. Ein ÖAMTC-Helikopter unterstützte die Bergung. Laut ersten Angaben der Wiener Berufsrettung wurde der 59-jährige Lenker des Lkw bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Er wurde bereits in den Schockraum eines Wiener Spitals gebracht. Auch unter den Fahrgästen des Unfallzugs befand sich eine leicht verletzte Person.
„Der Zug hat abrupt gestopp“
Augenzeugen berichten von einem dramatischen Anblick: „Es schaut wirklich schlimm aus“, erzählte ein Passant, der gerade vorbeifuhr. „Der Zug hat relativ abrupt gestoppt, dann war eine kurze Erschütterung des Zuges“, schilderte ein Passagier die Momente des Zusammenstoßes. Der Lkw sei ziemlich ramponiert.
Schienenersatzverkehr und Stau bis zur Nordbrücke zurück
Dutzende Passagiere mussten die ÖBB-Garnitur verlassen und wurden zu den nächstgelegenen Busstationen geleitet, wo Ersatzbusse zur Verfügung stehen. Derzeit ist zwischen Nußdorf und Klosterneuburg-Weidling kein Zugverkehr möglich, ein Schienenersatzverkehr wurde zwischen Wien Heiligenstadt und Klosterneuburg-Weidling eingerichtet. Im Abendverkehr bildete sich schnell ein Stau, der gegen 19 Uhr bis zur Nordbrücke zurückreichte.
Schon in der Nacht ungewöhnliche Szene am Übergang
Anrainer berichten krone.at außerdem, dass das Ampelsystem am Bahnübergang schon seit letzter Nacht defekt gewesen sein soll. „Ich bin gegen Mitternacht vorbeigefahren. Da stand ein Zug vor dem Schranken, was sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise fahren sie dort durch, weil keine Haltestelle ist. Es wurde dann auch noch ein lauter Signalton abgegeben, ich bin fast vom Rad gefallen vor Schreck“, schildert eine Radfahrerin die Szenen. Die genauen Umstände des Zusammenpralls sind allerdings noch unklar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.