„Ampelanlage defekt“: Passagierzug rammt Lkw

Schon in der Nacht ungewöhnliche Szene am Übergang

Anrainer berichten krone.at außerdem, dass das Ampelsystem am Bahnübergang schon seit letzter Nacht defekt gewesen sein soll. „Ich bin gegen Mitternacht vorbeigefahren. Da stand ein Zug vor dem Schranken, was sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise fahren sie dort durch, weil keine Haltestelle ist. Es wurde dann auch noch ein lauter Signalton abgegeben, ich bin fast vom Rad gefallen vor Schreck“, schildert eine Radfahrerin die Szenen. Die genauen Umstände des Zusammenpralls sind allerdings noch unklar.