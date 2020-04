Frecher Betrug mit Autos und Traktor

Doch der jetzt Verhaftete trieb es noch bunter. Bei einem Waldviertler Bauernhof gab er sich als Knecht aus, der das Anwesen einmal übernehmen und retten wollte. Dazu kaufte er sich einen Traktor – bezahlte die Raten aber nie! Beim Werkstättentermin zog der Landmaschinenhändler seine Zugmaschine ein. Der Kriminelle zeigte außerdem an seinem Arbeitsplatz einen Einbruch in die Hofladenkassa an, war aber selbst der Täter...