Was würden Sie anders machen, Frau Rendi-Wagner?

In einer Sonntagsumfrage, die „profil“ veröffentlicht hat, kratzt die ÖVP mit 48 Prozent an einer absoluten Mehrheit, die SPÖ liegt mit den Grünen gleichauf bei gerade einmal 16 Prozent - mit Ihnen als Ärztin und ehemaliger Gesundheitsministerin an der Spitze. Was ist da los?

Erstens gibt es auch andere Umfragen. Aber was sich weltweit zeigt: In dieser schweren Krise haben es Oppositionsparteien schwer, weil der Scheinwerfer auf den Regierungen liegt. Davon darf man sich nicht beirren lassen und muss weiter für Gerechtigkeit kämpfen.