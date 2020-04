Rendi-Wagner: Schulen ab Mai schrittweise öffnen

Die Frage, wann die Kindergärten und Schulen wieder öffnen, ist vor allem für die Eltern schulpflichtiger Kinder eine der brennendsten derzeit: SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner forderte in diesem Zusammenhang, die wegen der Corona-Krise in Österreich geschlossenen Schulen bereits ab Anfang Mai schrittweise zu öffnen. Sie sah am Sonntagabend in der ORF-Sendung „Im Zentrum“ „Österreich auf einem gleich guten Weg mit Deutschland“, und Deutschland habe beschlossen, mit Anfang Mai die Schulen zu öffnen. Die Schulen sollten aber schrittweise öffnen, mit nicht zu vielen Kindern gleichzeitig in der Klasse und einem „Fokus auf Volksschulkinder“, die betreuungspflichtig sind.