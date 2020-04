Kurz verteidigt Krisenmanagement im Parlament

Für die FPÖ ist Schweden ein Vorbild, was die Bewältigung der Corona-Krise betrifft. Die Grünen-Klubchefin, Sigrid Maurer, sagte in ihrer Rede wiederum, dass die Todeszahlen in dem skandinavischen Land (mit einer vergleichbaren Einwohnerzahl, Anm.) fast dreimal so hoch sind wie in Österreich.

(Bild: AFP)