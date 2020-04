„Keine App ersetzt manuelle Kontaktverfolgung“

Apps sind nicht unfehlbar

In seinem Blogeintrag, aus dem unter anderem das US-Technologieportal „CNET“ zitiert, erklärt Bay, auf welche Schwierigkeiten man in Singapur bei der Implementierung der App gestoßen ist. So ist es beispielsweise gar nicht so einfach, eine kritische Masse an Nutzern für Anti-Corona-Apps zu finden. In Singapur hat es etwa die App TraceTogether nach offiziellen Angaben trotz groß angelegter Werbekampagne der Regierung nur auf jedes sechste Smartphone geschafft - zu wenig, um wirklich einen Unterschied zu machen.