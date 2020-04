Wagen vom Weg abgekommen: Flüssigkeit ausgetreten

„Gegen 22 Uhr wurden wir zu einem technischen Einsatz gerufen“, so die Feuerwehr Zell-Gurnitz in einem Facebook-Posting. Aus unbekannter Ursache kam in Ebenthal ein Kleintransporter von der Fahrbahn ab. Beim Eintreffen an der Unfallstelle bemerkten die Feuerwehrmänner, dass Betriebsmittel aus dem Wagen getreten war. Sofort wurde die Flüssigkeit gebunden und beseitigt. Das Auto wurde geborgen! Weitere Informationen folgen...