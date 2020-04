Neue Version der „Stopp Corona“-App vorgestellt

Server steht in Frankfurt

Der Server, der für die „Stopp Corona“-App verwendet wird, stehe laut Zettel in Frankfurt, unterliegt also europäischen Datenschutz-Standards. Den Quellcode der Anwendung habe man Forschern und NGOs zugänglich gemacht, damit diese ihn auf Funktionalität und Datenschutz prüfen können. Später soll jeder den Code einsehen können. Man sei auch in Gesprächen mit internationalen Wissenschaftlern, um die App langfristig mit den Anwendungen anderer Länder zu vernetzen.