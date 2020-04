Erstmals kein Osterfest in der Kärntner Heimat

Die Osterfeiertage sind für mich diesmal ein Arbeitswochenende. Um dennoch so etwas wie Osterstimmung zu verspüren, werde ich die Osterliturgie so gut es geht in den Medien verfolgen. Was die Osterspeisen betrifft, so sieht mein persönlicher Masterplan vor, eines der Oster-Rezepte meines lieben Freundes Christian aus Kärnten nachzukochen. Wie immer auch das Osterwochenende aussehen wird, ob mit Ostermesse via TV oder mit selbst gemachten „Wasserspatzen“ (eine vegetarische Speise aus Mittelkärnten) „à la Wetti“.