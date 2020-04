Ärgern und Jammern kosten nur wertvolle Energie

In diesem geänderten Umfeld macht man natürlich auch neue Erfahrungen. Ich bemerke, wie groß das 15-stöckige „Krone“-Haus in der Muthgasse plötzlich wird, wenn man zur späten Stunde der einzig übrig gebliebene Redakteur ist. Das fällt dann irgendwann auch einmal der Empfangsdame auf. „Bist du der Letzte?“, fragte sie mich eines Abends knapp vor Mitternacht. Mittlerweile kennt sie mich offenbar schon so gut, dass sie ihre Frage mit meinem Vornamen am Ende ergänzt. Und mittlerweile bleibe ich auch jedes Mal einen Moment stehen und wir plaudern über die aktuelle Situation - natürlich mit dem erforderlichen Sicherheitsabstand. Auch sie macht sich so ihre Gedanken, in denen Skepsis und Zukunftsängste mitschwingen. Aber sie gibt auch der Hoffnung Ausdruck, dass das Land bald wieder zurück zur Normalität finden wird. Was sie nicht verloren hat: den Humor, der gerade jetzt über vieles hinweghilft.