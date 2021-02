Quarantäne in Thailand: Ein Stunden-Protokoll

12.30 Uhr: Der Schweiß rinnt in Strömen. 30 Grad. Sehnsüchtig blicke ich auf den fünf Meter entfernten Pool. So nah und doch so fern.

13.00 Uhr: Ich bin fertig mit einer Folge „Zeit Verbrechen“. Auf meiner Terrasse gibt es eine Ameisenstraße. Ich würde sagen, wir haben ein neues Tageshighlight!

13.07 Uhr: Ich komme mit meiner Nachbarin Tina ins Gespräch. Eine ältere Dame aus England. Es ist ihr zwölfter Tag, ich darf mich also emotional nicht zu sehr binden.

14.14 Uhr: Draußen sitzen drei Mitinsassen gemeinsam herum, ich sehe keine Babyelefanten. Ein weiterer joggt mit Maske um den Pool, macht aber alle fünf Meter ca. 30 Meter Gehpause, was mich nicht wundert. Ich halte es draußen gar nicht mehr aus und gehe ins klimatisierte Zimmer.

14.56 Uhr: Tauben kühlen sich im Pool ab. Ich hab' in meinem Leben noch nie eine Ohrfeige bekommen, aber denke, so muss sich das anfühlen.