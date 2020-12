Corona: Nach den Schafen kamen die Kängurus

Insgesamt sieben Wochen habe ich es auf der Schaffarm in Südaustralien, nahe der „Metropole“ Kingston South East, ausgehalten. Der australische Winter ist gleichzeitig mit dem österreichischen Frühling eingezogen, die Arbeit war hart, aber ehrlich. Ich habe gelernt, Zäune zu bauen, Anhänger zu entkoppeln und Kälber zu kastrieren. Also quasi alles, was man als Stadtmädchen so braucht. Obwohl ich geplant hatte, zur Lämmerzeit längst weitergezogen zu sein, sah ich mich immer noch ohne Möglichkeit zur Weiterreise, als es dann so weit war.