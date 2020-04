Das Heim-Debüt hängt am seidenen Faden

Das Heimdebüt wackelt! Mitte August war angedacht, dass die Volleyball-Nationalteams in Graz EM-Qualifikation spielen. Es wäre das erste offizielle Spiel auf heimischem Boden für Neo-Damen-Trainer Jan de Brandt gewesen. Ob dies stattfindet, steht wegen Corona in den Sternen. „Derzeit sind vom europäischen Verband alle Bewerbe bis Juni abgesagt worden. Für danach gibt es noch keine Diskussion“, so Sportdirektor Gottfried Rath.