„Die Industrie ist systemrelevant!“

Umfragen der heimischen Industriellenvereinigung zeigen, dass die Großunternehmen in Niederösterreich trotz der aktuellen Krisenzeit weiter produzieren. In vielen Fällen wurde der Schichtbetrieb als Reaktion so umgestellt, dass möglichst wenig Kontakt innerhalb der Belegschaft entsteht. Sorgen bereiten nun die Zulieferer, ein „Dominoeffekt“ wird befürchtet.