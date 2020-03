Spaß und Wissen: So wird Ihr Kind zum Bücherwurm!

Die Volksschule sei zwar grundsätzlich eine der Stärken des österreichischen Bildungssystems, „aber beim Lesenlernen gibt es hier Nachholbedarf“, so der Bildungsforscher Michael Bruneforth vom Bundesinstitut für Bildungsforschung (Bifie). So schneiden Viertklässler bei der PIRLS-Studie („Progress in International Reading Literacy Study“) unter 50 Ländern im Vergleich zu den Nachbarländern unterdurchschnittlich ab. Bei den Bildungsstandarderhebungen zeigen sich bei einem Drittel der Zehnjährigen deutliche Lücken in der Erreichung der im Lehrplan vorgegebenen Lernziele im Lesen. Unter jenen, die danach an eine Neue Mittelschule (NMS) wechseln, sind es sogar 50 Prozent.