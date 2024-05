Burger, Cola und ein Eis beim Baden? Das kostet es

An heißen Tagen ist ein Besuch im Freibad für viele ein Muss. Billig ist dieser Spaß aber schon lange nicht mehr. Für all jene, die im Vorjahr angesichts der Preise bereits ins Schwitzen gekommen sind, haben wir schlechte Nachrichten: Egal, ob beim Eintritt oder in der Gastro, überall muss tiefer in die Tasche gegriffen werden. Das hat der „Krone“-Preischeck im größten und wohl bekanntesten Freibad Wiens, dem Gänsehäufel, ergeben.