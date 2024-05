Sechs Monate für Gutheißung des Hamas-Angriffs

Terroristischer Angriff der Hamas gutgeheißen

In den Augen der Staatsanwaltschaft hatte der Angeklagte damit in einem für viele Menschen zugänglichen Medium den terroristischen Angriff der Hamas gegen den israelischen Staat und die dortige Bevölkerung sowie die Infrastruktur gutgeheißen – und zwar in einer Art und Weise, die geeignet war, die Gefahr der Begehung einer oder mehrerer terroristischer Straftaten herbeizuführen, wie im Strafantrag ausgeführt wurde. Der 56-Jährige sah in der Strafanzeige im Vorfeld der Verhandlung den „Versuch, die Stimmen der Solidarität mit Palästina zum Schweigen zu bringen“. Zugleich kündigte er an: „Aber wie auch immer dieser Fall ausgehen mag – wir weigern uns zu schweigen! Wir werden weiterhin die Wahrheit aussprechen und Palästina und alle unterdrückten Völker unterstützen!“