Aniston: „Social Media ruiniert mein Leben“

„Mentale Gesundheit leidet“ unter Social Media

„Sie können dich in ihren Bann ziehen und du hast Stunden deines Lebens verschwendet“, so der „Friends“-Star, der es selbst manchmal nicht glauben kann, „wenn ich mich in einem wahren Wurmloch aus Hunde- und Welpenvideos, Videos von geretteten Tieren, Babys und Katzen wiederfinde“.