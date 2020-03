Zwei Teams als neue Strategie in Apotheken

„Gestern habe ich 50 Liter Desinfektionsmittel für das AMS hergestellt“, schildert Thomas Veitschegger, Präsident der Apothekerkammer OÖ. Er stellt es derzeit auch für Firmen her. Der Ansturm der Kunden flache aber langsam ab, erzählt er. Zumindest in seiner Apotheke am Hauptplatz in Bad Leonfelden.