Steirische Modellbauer beraten Anfänger online

Hilfe für Anfänger

Josef Stani, Mitglied beim Modellbauclub „Die Steirer“, hat auf der Seite des Vereins einen eigenen Bereich eingerichtet, in dem Anfänger Fragen zum Einstieg in das Hobby stellen können: „Welche Farben und welches Werkzeug brauche ich? Was ist ein gutes erstes Modell? Wie gehe ich richtig an die Sache heran? Zu Beginn stellen sich sicher viele Fragen, wir freuen uns darauf, Interessierte zu unterstützen“, zeigt sich Stani hilfsbereit.