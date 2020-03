„Müssen Medizinprodukte-Fabrikation heim holen“

Haimbuchner reagierte damit auch auf Medienberichte, wonach Ärzte in Ordinationen und Spitälern derzeit zunehmend über einen Mangel an Schutzausrüstung klagen. „Das medizinische Personal in ganz Österreich leistet nicht nur in der Krise einen unschätzbar wertvollen Dienst für uns alle, da darf es nicht sein, dass diese Menschen nicht über ausreichend Schutzmasken und Schutzbrillen verfügen, um sich selbst zu schützen.“