Thomas Brezina macht Mut: „Auch das geht vorbei!“

Der österreichische Kinder- und Jugendbuchautor Thomas Brezina („Die Knickerbocker Bande“, „Tom Turbo“) hat bereits 566 Bücher geschrieben - nun kam nach seinem Roman „Liebesbriefe an Unbekannt“ eine „spontane“ Neuerscheinung dazu. In „Auch das geht vorbei. Glücklich bleiben in schweren Zeiten“ macht er in Zeiten der Corona-Krise Mut: „Das Buch soll eine Stärkung für das emotionelle Immunsystem sein. Es ist meine tiefe Überzeugung, dass wir diese nie dagewesene Krise gemeinsam meistern werden.“ Sie können das Buch hier kostenlos downloaden!