Noch drei Jahre Krieg?

Seit der gescheiterten Frühjahrs- und Sommeroffensive vor einem Jahr hat die Ukraine an der mehr als 1200 Kilometer langen Front im Osten des Landes so gut wie keinen Meter gutgemacht. Im Gegenteil, die Russen haben die militärische Oberhand zurückgewonnen und schaffen es, teilweise auch in Richtung Westen vorzurücken. Sehr langsam und unter enormen Verlusten an Menschenleben und Kriegsmaterial, aber eben doch. Und die russischen Verteidigungslinien mit all ihren technischen Hindernissen sind längst wieder aufgebaut.