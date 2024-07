43 Jahre nach Unfalldrama Schmerzengeld erkämpft!

Nur zwei bis vier Stunden Schlaf am Stück. Danach Erwachen durch starke Schmerzen im rechten Fuß, ein Brennen bis tief in den Knochen. Schmerztabletten, um wieder etwas Ruhe zu finden und den Alltag mit Arbeit und Kindern bewältigen zu können. Tag für Tag, Jahr für Jahr – bis sich endlich herausstellte, woran Frau K. wirklich litt und was die Schmerzen über Jahrzehnte verursacht hatte.